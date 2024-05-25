Haziran ayının başında gökyüzünde nadir bir manzara gerçekleşecek: Altı gezegen aynı hizaya gelecek. Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde 'gezegen geçidi' olarak bilinen bu özel hizalanma ile gökyüzünde bir araya gelecek. Bu görsel şölen, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce gözlemlenebilecek.

Çıplak gözle izlenebilecek gezegenler

Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn, çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek. Ancak, Uranüs ve Neptün diğer gezegenlere göre çok daha sönük olduklarından, bu iki gezegeni net bir şekilde görebilmek için dürbün veya teleskop kullanmak gerekecek. Bu nadir hizalanma, yaklaşık bir hafta boyunca her sabah gökyüzünde izlenebilecek.

Gelecek aylar için benzer hizalanmalar

Bu yıl sadece haziran ayıyla sınırlı kalmayan gezegen hizalanmaları, 28 Ağustos 2024 ve 18 Ocak 2025 tarihlerinde de şafak öncesi saatlerde gözlemlenebilecek. Ayrıca, 28 Şubat 2025 akşamı ise tam bir gezegen hizalanması yaşanacak ve yedi gezegenin tamamı aynı anda gökyüzünde belirecek.

Dünya çapında görülebilecek

3 Haziran'daki bu nadir buluşma, dünyanın birçok yerinden izlenebilecek. Gezegenlerin doğuş ve batış saatleri, bulundukları yerin coğrafi konumuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Gökyüzündeki bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için çeşitli telefon uygulamalarıyla bulunduğunuz yerin gezegen konumlarını takip edebilirsiniz.