Dün gece gökyüzü, astronomi meraklıları için adeta bir görsel şölen sundu. Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars, aynı hat üzerinde hizalanarak izleyenlere unutulmaz bir manzara yaşattı. Bu nadir gök olayını, Bitlis'te astrofotoğrafçılık yapan Dr. Cihan Önen görüntülemeyi başardı.

Uzay meraklılarına kaçırılmayacak fırsat

Dr. Önen, 2025'in Ocak ayı sonu ve Şubat ayının ilk haftalarındaki gezegen gözlemleri için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, gezegenlerin gözlemlenmesi için en uygun zamanın akşamın ilk saatleri olduğunu vurguladı. Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, çıplak gözle görülebilirken, Uranüs ve Neptün için teleskop veya dürbün gibi optik cihazlar kullanmak gerekti.

Soğuk hava, efsanevi görüntüler için engel olmadı

Dr. Önen, gece boyunca gezegen gözlemlemek için yapılan çabaların ödüllendirildiğini belirterek, "Gök olayını kaçırmamak için astronomi meraklıları soğuk havaya rağmen teleskoplarını alıp bu muazzam doğa olayına tanıklık etti" dedi. Havanın eksi 10 dereceye kadar düştüğü koşullarda bile, gökyüzündeki bu eşsiz gösteriyi görmek için herkes büyük bir heyecanla dışarı çıktı.