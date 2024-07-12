Gho Beray Gayrimenkul Ile Genişlemeye Devam Ediyor

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı'nın (GHO) Aydın Germencik'te açılan Beray Gayrimenkul ofisi, bölgedeki yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. GHO Beray Gayrimenkul Kurucusu Sibel Sert, yıllarca kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdiğini belirtti. Sert, uzun araştırmaların ardından GHO çatısı altında çalışmayı seçtiğini ve GHO'nun vizyonu, misyonu ve sektörel eğitimlere verdiği önemin bu kararında etkili olduğunu ifade etti.

Germencik'te yatırım potansiyeli

Germencik'in gelişmekte olan bir bölge olduğunu belirten Sibel Sert, yeni inşaat projelerinin devam ettiğini ve bölgedeki zeytinlikler, incir bahçeleri ve tarlaların yanı sıra konutların da yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi. Sert, GHO Beray Gayrimenkul'ün Germencik için yeni ve önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

GHO'nun büyüme stratejisi

GHO Franchise Direktörü Senem Erkan, kadın girişimciliğinin önemine dikkat çekerek yeni ofisin herkese hayırlı olmasını diledi. GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza ise, “Kurduğumuz bu iş ortaklığıyla birlikte önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum. Kadınlar, sektörümüz için önemli bir itici güç oluşturuyor. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Bu anlamda Sibel Sert'i GHO ailemizde görmekten ötürü son derece mutluyuz. Ege ve ülke çapında yeni ofislerle istikrarlı ve emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz” dedi.