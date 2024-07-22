GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza, yüzde 25'lik kira artışı sınırının temmuz ayı itibarıyla sona erdiğini belirterek, bu durumun kira fiyatlarını hızla artıracağını ve kiracı ile ev sahipleri arasında yeni sorunlar yaratabileceğini ifade etti.

Yeni dönemde kira artışları

Yüzde 25’lik kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte, temmuz ayı kira artış oranı TÜİK tarafından yüzde 65 olarak açıklandı. GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza, son iki yıldır yüzde 25 ile sınırlanan zam oranlarının artık 12 aylık TÜFE oranına göre belirleneceğini ve bu durumun kira fiyatlarını hızla artıracağını belirtti.

Enflasyon ve kira fiyatları

Özkan Yalaza, kira artışlarının enflasyonun çok gerisinde kalması nedeniyle ev sahiplerinin mecburen ötelediği zamları artık uygulayacağını vurguladı. Yalaza, "Bugüne dek ev sahibi ve kiracılar arasında tahliye konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Artık kira üst sınırı TÜFE oranına göre belirlenecek. Bu durum kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirecek. Çünkü kimsenin maaşında yüzde 65'lik bir artış olmadı. Bundan sonra insanlar kira ödeme konusunda sıkıntı yaşayacaklar. Alacak davalarında da artış gözlenecek" dedi.

İzmir'deki konut ihtiyacı

İzmir'de konut ihtiyacının devam ettiğine dikkat çeken Yalaza, "İzmir göç almayı sürdürüyor. Memur, emekli ve öğrenciler konut talep ediyor. Bu nedenle, ev sahiplerinin, kiracı bulmak gibi dertleri yok. Kira fiyatları artmaya devam edecek. İkinci ve üçüncü konutu bulunanlara uygulanması planlanan ek vergiler de kira fiyatlarının yükselmesini tetikleyecektir" şeklinde konuştu.

Konut arzının düşük olması

Kira fiyatlarının yüksek olmasının sebeplerinden biri, yeni konut arzının düşük olmasıdır. Özkan Yalaza, inşaat malzemelerinde ve arsa bedellerinde sürekli yaşanan artışın konut üretimini de sıkıntıya soktuğunu belirtti. Yalaza, "Birçok yapı firması bu maliyetlerin altına girmek istemiyor. Zaten vatandaş da finansmana erişmekte zorlanıyor. Konut satışları durma noktasına geldi. Ev alamayan insanlar kiralama yoluna gidiyor. Kiralık eve talep oldukça ve yeni konut üretilmedikçe bu fiyatlar da yükselmeye devam edecektir" diye konuştu.

Fiyat dengesizliği ve kiracıların durumu

Kira artış sınırının kiracıların lehine gibi görünse de, piyasada dengesizliklere yol açtığını ifade eden Yalaza, "Yüksek enflasyon nedeniyle aynı sitede bir ev 10 bin TL, diğeri 25 bin TL olabiliyor. Bu durum ev sahipleri açısından sorun yaratıyordu. Ev sahipleri yüzde 25 sınırından etkilenmemek için evlerini daha yüksek fiyatlarla kiralıyordu. Bu dengesizlik bir müddet daha devam edecektir. Kiracılar ya bulabilirse daha düşük kiralı ev arayacak; ya da yüksek kiraya katlanmak durumunda kalacak" dedi.