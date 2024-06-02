Şirket merkezini İzmir'e taşıyarak, buradan tüm Ege ve Türkiye'ye yayılma sürecini hızlandırdıklarını belirten Genel Müdür Özkan Yalaza, "GHO ve Taş Ev Türkiye'nin yeni genel müdürlük binasının resmi açılışını 28 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Genel müdürlük ekibi olarak tek çatı altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yeni genel müdürlük binasında yer alan iki toplantı salonunda GHO ofislerindeki danışman ve brokerların eğitimlerini de gerçekleştireceklerini belirten Yalaza, "Şirket olarak eğitim konusuna özel önem veriyoruz. GHO Akademi çıtası altında danışmanlarımızın bilgilerini düzenli şekilde güncellemeyi ve sektördeki son gelişmelere uyum sağlamayı hedefliyoruz. Ücretsiz eğitim programlarını sektörel gelişme ve ihtiyaçlara uygun olarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Nitelikli ofislerle büyüyeceğiz

Türkiye çapında 32 şubeyle hizmet verdiklerini hatırlatan Özkan Yalaza, sözlerini şöyle sürdürdü: "Franchise konusunda yoğun talep alıyoruz. Amacımız ofis sayısını artırmak değil, daha çok iş hacmi üretebilmek. Nitelikli ofislerle, ciroları yükseltmek için çalışıyoruz.

Franchise sistemi içinde ciroları artırmak esas hedeftir. Son 2 yıldır gayrimenkul sektörü sıkıntı yaşasa da ofisler ve ciro anlamında istikrarlı büyüyoruz. Yatırımcı ağırlıklı olarak satışlar devam ediyor. Franchise Satış Koordinatörümüz Senem Erkan ile birlikte kurumsal çatı altında kazançlı bir yatırım modeli sunuyoruz. 32 ofis olarak dijital altyapımız sayesinde önemli bir portföyü yönetiyoruz ve sürekli iletişim halindeyiz. Bu iletişim alt yapısı müşteri tarafında hızlı ve başarılı sonuçlar almamızı sağlıyor. Bizimle çalışan bir kişi veya kurum, aslında 32 ofisten oluşan güçlü bir ağla birlikte çalışma avantajını elde etmiş oluyor”

Yeni franchiselar için gelen talepleri titizlikle değerlendirdiklerini anlatan Genel Müdür Özkan Yalaza, “Bu yıl sonuna kadar ofis sayımızı 32'den 50'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak İzmir, Aydın ve Muğla'da önemli noktalardaki ofis yapılanmamızı tamamlayacağız. Balıkesir ve Antalya için görüşmelerimiz devam ediyor. GHO bünyesinde hizmet veren Taş Ev Türkiye tarafında da çok iyiyiz. Taleplerde bir azalma yok, aksine tüm bölgelerden yoğun ilgi görüyoruz. Çanakkale'den Antalya'ya kadar olan sahil bandında bireylere özel olarak tasarlanan Taş Ev projelerimiz ilgi görüyor” ifadesini kullandı.

Konut fiyatları düşmeyecek

Faizler ve kredi koşulları nedeniyle konut satışlarında durağanlaşma yaşandığını belirten Yalaza, son 6 aydır konut fiyatlarında yükselme olmadığını, bu dönemin imkanı olanlara konut alımı için uygun fırsat yarattığını dile getirdi.

Genel Müdürü Özkan Yalaza son olarak şunları söyledi: “Konut fiyatları düşecek gibi bir algı var. Ama demir, çimento ve özellikle işçilik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle fiyatlar düşmeyecek. Satışlar az olduğu için konut fiyatları son 6 ayda sabit kaldı. Nakit parası olanlar konut almak için harekete geçmeli. Faizler düşmeye başladığında konut fiyatları da yükselmeye devam edecek. Eğer yatırımcılar paralarını banka yerine gayrimenkulde değerlendirirse uzun vadede daha çok kar elde edecekler ve kazançlı çıkacaklar”