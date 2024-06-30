Gho Yeni Genel Müdürlük Binası Ile Çıtayı Yükseltti

Sektörün güçlü yerli markası Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO), Bornova Forum Villaları'ndaki yeni genel müdürlük binasını düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açtı. Törene, ülke genelindeki GHO ofis brokerları ve danışmanlarının yanı sıra sektör temsilcileri de katıldı. Toplamda 250'ye yakın konuğun katıldığı etkinlikte, GHO'nun geleceğe yönelik hedefleri ve vizyonu paylaşıldı.

Kurumsallaşma adına büyük adım

Açılış töreninde konuşan GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır, yeni genel müdürlük binasıyla kurumsallaşma adına önemli bir adım attıklarını vurguladı. Çalgır, "GHO olarak hizmet yolculuğumuza 8 yıl önce başladık. Öncelikle merkez olarak İstanbul'u seçtik ve ardından Ege'de büyümeye devam ederek bölge müdürlüğümüzü İzmir'e taşıdık. Bugünden itibaren genel müdürlüğümüz de İzmir'de. Tüm zorluklara rağmen sektörde istikrarlı büyümeyi sürdürüyoruz. 35'e yakın ofisimiz var ve Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da yeni ofislerle güçleniyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hizmet kalitesi ve ofis sayısı artıyor

Genel Müdür Özkan Yalaza, yeni genel müdürlük binasıyla hizmetlerini tek çatı altında sürdüreceklerini belirterek, "2024 sonuna kadar ofis sayımızı 35'den 50'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Gayrimenkul sektöründe yaşanan sıkıntılara ve fırtınalara rağmen her zaman güzel günlerin geleceğini biliyoruz. Tüm ofislerimiz olarak verdiğimiz emekle bu başarıya ulaştık. Hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

Büyük coşkuyla açılış

Konuşmaların ardından, açılış kurdelası genel müdürlük ekibi tarafından alkışlar eşliğinde kesildi. GHO'nun yeni genel müdürlük binası, sektördeki hizmet kalitesini artırarak kurumsal yapısını güçlendirecek önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.