Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye’de dijitalleşmenin önemli unsurlarından biri olan e-Tebligat uygulamasıyla 2016 yılından bu yana 166,5 milyon belgeyi elektronik ortamda tebliğ ederek, posta masraflarından 9 milyar TL tasarruf sağladı. Yeni bir adım olarak, e-Tebligat’ın kapsamı sıfır araç alanları da içine alacak şekilde genişletiliyor. Ayrıca bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin e-Defter sistemine geçişi zorunlu hale getiriliyor.

Kapsamı genişliyor

GİB’in hayata geçirdiği yeni düzenlemelerle, dijital dönüşüm süreçleri hız kazanıyor. Sıfır araç alan vatandaşlar artık e-Tebligat sistemi ile bilgilendirilecek ve belge alabilecekler. Aynı zamanda, bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler e-Defter sistemine geçmek zorunda kalacak. Bu adımla, e-Defter sistemini şu anda kullanan 720 bin mükellefe ek olarak yaklaşık 1 milyon yeni mükellefin daha sisteme dahil edilmesi bekleniyor. Bu uygulama ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken, aynı zamanda çevreye de büyük katkı sunulması hedefleniyor.

"Dijitalleşme, mükelleflerin iş yükünü hafifletiyor"

TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan e-Tebligat ve e-Defter sistemlerinin önemine değinerek, dijitalleşmenin mükelleflerin iş yükünü hafiflettiğini ve iş süreçlerini hızlandırdığını belirtti. Yıldız, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de vurguladığı üzere bu dijital adımların mükelleflerin dijital dünyaya entegrasyonunu artıracağını ve bürokratik süreçlerin daha kolay yönetilmesini sağlayacağını ifade etti.

TÜRKKEP’in Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) ile tam entegre olarak mükelleflere hızlı ve yasal bir tebligat süreci sunduklarını belirten Yıldız, e-Defter hizmeti ile defter kayıtlarının güvenli bir şekilde dijital ortamda tutulmasına olanak tanıdıklarını dile getirdi. Yıldız, bu çözümler sayesinde maliyetlerden büyük ölçüde tasarruf sağlandığını ve çevrenin korunmasına katkıda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

Dijitalleşme ve çevreye katkı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlattığı e-Tebligat ve e-Defter uygulamaları, sadece maliyet ve zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kâğıt kullanımını azaltarak çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Kağıt ve lojistik ihtiyaçlarının ortadan kalkması, bu dijital dönüşüm süreçlerinin çevre dostu yönünü öne çıkarıyor.

E-Defter ve e-Tebligat gibi dijital uygulamaların kapsamının genişlemesi, Türkiye’de mükelleflerin dijitalleşme süreçlerine daha hızlı entegre olmalarına olanak tanıyor. Mükelleflerin iş yükünü hafifleten bu dijital çözümler, aynı zamanda iş süreçlerinin verimliliğini artırarak zaman tasarrufu sağlıyor.