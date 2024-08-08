Esnaf bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken,bir yandan da ekmek teknelerinin olduğu bu merkeze yerel yönetimlerin gereken değeri göstermeyip,neredeyse gözden çıkarmış şekilde davranmasından dertli..Bitmek bilmeyen trafik sorununun yanı sıra yapılan yol çalışmalarının bir türlü sona erdirilip,normal şartlara geçirilmemesi dertlerinin sadece bir tanesi. Hemen hemen bütün çeşitlerin bulunduğu bu müstesna yer neden hak ettiği değeri görmüyor? Açıkta gıda satışı yapmak zorunda kalan esnaf;kuruyemişçiler,açık kilo ile bakliyat satan vatandaşlar bu durumdan illallah demiş durumda..Yapılan kazıların sonunun gelmemsi yanı sıra asfaltlama çalışmasının yapılmaması sonucunda toz toprağa maruz

kaldıkları ve ürünlerinin bu sebeple zarar görmemesinden oldukça dertli.. Bir diğer sorunları da bu önemli merkezin yıllardır talep ettikleri halde,yeteri güvenlik sağlanmaması…Büyükşehir neredeyse burayı gözden çıkarmış gibi davranıyor..Aynı şekilde bağlı bulundukları belediye de yeteri kadar yardımcı olmayıp,esnafın çilesine çile ekliyor. Esnaf kendi imkanlarıyla bir şeyleri hale yola sokmaya çalışmak istese de resmi prosedürler buna engel oluyor. Peki buradan ekmeğini kazanmaya çalışan bu insanlar ne yapacak..Bu devran hep böyle mi gidecek?

Gıda çarşısının sesini kim duyacak?

İzmir Gıda Çarşısı, İzmir'in ticari tarihinin önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu çarşının tarihine dair bazı önemli noktalar şunlardır:

Kuruluş Dönemi: İzmir, tarih boyunca önemli bir ticaret şehri olmuştur. Şehirde gıda ticareti, özellikle kıyı ve doğu bölgelerinde gelişim göstermiştir. Gıda çarşısı, bu ticaret faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Dönemi: 19. yüzyılda, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde, İzmir'in liman kenti olması nedeniyle gıda ticareti hız kazanmış ve çeşitli uluslardan tüccarların ve esnafın bir araya gelmesine olanak tanımıştır. Bu dönem, şehrin ticari yapısının modernleşmeye başladığı bir dönemi ifade eder.

Cumhuriyet Dönemi: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte İzmir'de de ekonomik ve sosyal dönüşümler yaşanmıştır. Gıda çarşısı, yerel halkın beslenme alışkanlıkları ve ticaret biçimlerinin değişimiyle birlikte gelişmiştir.

Gelişim ve Modernleşme: 20. yüzyılın ortalarından itibaren İzmir Gıda Çarşısı, hem yerel hem de uluslararası pazarlar için önemli bir merkez haline gelmiştir. Çarşıda yer alan dükkanlar, çeşitlilikte gıda ürünleri sunmakta ve bu da İzmir’in gastronomik zenginliğine katkıda bulunmaktadır.

Günümüzdeki Durum: İzmir Gıda Çarşısı günümüzde modern bir alışveriş merkezi görünümünde olup, yerel ve organik ürünlerin yanı sıra çeşitli gıda maddelerini de sunmaktadır. Taze meyve-sebze, et, balık ve yerel ürünler gibi gıda maddeleriyle dolu olan çarşı, yerel halkın yanı sıra turistler için de cazibe merkezi haline gelmiştir. İzmir Gıda Çarşısı, şehrin kültürel ve ekonomik yapısının bir yansımasıdır. Bir yandan tarihî bir ticaret merkezi olarak işlev görürken, diğer yandan modern alışveriş alışkanlıklarının şekillenmesine de katkıda bulunan bir mekan olma özelliğini taşımaktadır. Hem geçmişin izlerini barındıran hem de günümüzde aktif bir rol oynayan bu çarşı, İzmir’in sosyal hayatının önemli bir parçasıdır.

Çarşının sorunları

Gıda çarşısı esnafının belediye ile karşılaştığı sorunlar, yerel yönetimle esnaflar arasındaki ilişkilere dair çeşitli problemlerden kaynaklanabilir. İşte en yaygın sıkıntılardan bazıları:

1. İzin ve Ruhsat Süreçleri: Gıda çarşısındaki esnaf, iş yapabilmek için gerekli izin ve ruhsatları almakta zorluklarla karşılaşabilir. Bürokratik işlemler, zaman alıcı ve karmaşık olabilir.

2. Denetim Sorunları: Belediyelerin gıda güvenliği ve hijyen konusundaki denetimleri, esnaflar için bazen yetersiz veya aşırı olabilir. Düzensiz denetimler, esnafların belirsizlik içinde hareket etmesine yol açabilir.

3. Pazar Yeri Yönetimi: Gıda çarşısı alanlarının yeterli şekilde denetlenmemesi, tezgah yerlerinin dağıtımında adaletsizliklere neden olabilir. Bu durum, bazı esnafların haksız rekabetle karşılaşmasına yol açar.

4. Altyapı Problemleri: İyi bir altyapı, gıda çarşısının sağlıklı işletilmesi için gereklidir. Yetersiz su, elektrik, atık yönetimi gibi altyapı eksiklikleri, esnaf için sorun teşkil edebilir.

5. Vergi ve Harçlar: Yüksek vergi oranları veya harçlar, esnafın maliyetlerini artırabilir. Bu durum, esnafın iş yapma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.

6. Yer Tahsisi: Gıda çarşısında yer bulan esnafların, yer tahsisi konusundaki sorunları, bazıları için iş yapma konusunda sıkıntılara neden olabilir. Özellikle yeni esnaflar, uygun yer bulmakta zorluk yaşayabilir.

7. Trafik ve Erişim Sorunları: Gıda çarşısının bulunduğu alanın trafiği, esnafın müşteri çekme potansiyelini etkileyebilir. Ulaşım zorluğu, müşteri kaybına yol açabilir.

8. Hizmet ve Destek Eksiklikleri: Belediyelerin esnafa sunduğu destek ve hizmetlerin yetersizliği, esnafın işini sürdürmesini zorlaştırabilir. Eğitim, pazarlama desteği ya da finansal destek gibi konularda eksiklikler olabilir.

9. Kentsel Dönüşüm ve Projeler: Belediyenin kentsel dönüşüm projeleri veya diğer inşaat projeleri, gıda çarşısındaki esnafın işlerini olumsuz etkileyebilir. Geçici veya kalıcı yer kaybı, müşteri kaybına neden olabilir.

10. Sosyal İlişkiler ve İletişim Eksiklikleri: Esnaf ile belediye arasında yeterli iletişim olmaması, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini engelleyebilir. Bu durum, güvenlik duygusunu zedeleyebilir. Bu sorunların çözümü, hem esnafın hem de belediyenin iş birliği ve anlayışı ile mümkündür. Belediyenin esnafa yönelik oluşturacağı politikalar ve destekler, gıda çarşısının daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayabilir. Gıda çarşısı esnafının belediye ile karşılaştığı sorunlar, yerel yönetimle esnaflar arasındaki ilişkilere dair çeşitli problemlerden kaynaklanabilir. İşte en yaygın sıkıntılardan bazıları:

İzin ve Ruhsat Süreçleri: Gıda çarşısındaki esnaf, iş yapabilmek için gerekli izin ve ruhsatları almakta zorluklarla karşılaşabilir.

Denetim Sorunları: Belediyelerin gıda güvenliği ve hijyen konusundaki denetimleri, esnaflar için bazen yetersiz veya aşırı olabilir. Düzensiz denetimler, esnafların belirsizlik içinde hareket etmesine yol açabilir.

Pazar Yeri Yönetimi: Gıda çarşısı alanlarının yeterli şekilde denetlenmemesi, tezgah yerlerinin dağıtımında adaletsizliklere neden olabilir. Bu durum, bazı esnafların haksız rekabetle karşılaşmasına yol açar.

Altyapı Problemleri: İyi bir altyapı, gıda çarşısının sağlıklı işletilmesi için gereklidir. Yetersiz su, elektrik, atık yönetimi gibi altyapı eksiklikleri, esnaf için sorun teşkil edebilir.

Vergi ve Harçlar: Yüksek vergi oranları veya harçlar, esnafın maliyetlerini artırabilir. Bu durum, esnafın iş yapma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.

Yer Tahsisi: Gıda çarşısında yer bulan esnafların, yer tahsisi konusundaki sorunları, bazıları için iş yapma konusunda sıkıntılara neden olabilir. Özellikle yeni esnaflar, uygun yer bulmakta zorluk yaşayabilir.

Trafik ve Erişim Sorunları: Gıda çarşısının bulunduğu alanın trafiği, esnafın müşteri çekme potansiyelini etkileyebilir. Ulaşım zorluğu, müşteri kaybına yol açabilir.

Hizmet ve Destek Eksiklikleri: Belediyelerin esnafa sunduğu destek ve hizmetlerin yetersizliği, esnafın işini sürdürmesini zorlaştırabilir. Eğitim, pazarlama desteği ya da finansal destek gibi konularda eksiklikler olabilir.

Kentsel Dönüşüm ve Projeler: Belediyenin kentsel dönüşüm projeleri veya diğer inşaat projeleri, gıda çarşısındaki esnafın işlerini olumsuz etkileyebilir. Geçici veya kalıcı yer kaybı, müşteri kaybına neden olabilir.

Sosyal İlişkiler ve İletişim Eksiklikleri: Esnaf ile belediye arasında yeterli iletişim olmaması, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini engelleyebilir. Bu durum, güvenlik duygusunu zedeleyebilir.

Bu sorunların çözümü, hem esnafın hem de belediyenin iş birliği ve anlayışı ile mümkündür. Belediyenin esnafa yönelik oluşturacağı politikalar ve destekler, gıda çarşısının daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayabilir.