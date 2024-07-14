Saat 00.45 sularında İzmir Konak'ta bulunan Gıda Çarşısı'nda, 1243 Sokak'taki bir plastik ambalaj dükkanında yangın çıktı. Yangın, hızla yayılarak çevredeki petrol deposuna da sıçradı, büyük tehlike oluşturdu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve yardım çağrısında bulundu. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 02.30 sularında yangın söndürme ekiplerinin termiksis müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı iş yerlerinde kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir araştırma başlatıldı