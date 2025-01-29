Tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışın üreticilere etkisini değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin en çok kullandığı ÜRE ve amonyum nitrat gübresinin son bir ayda yüzde 10 arttığını söyledi. Bayraktar, “DAP gübresinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı ise yüzde 5,2 artış gösterdi” dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla tarımsal üretim maliyetlerini değerlendirdi.

Üreticilerin buğday ve arpa gibi kışlık hububatlarda üst gübreleme hazırlığında olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Çiftçilerimizin üst gübre olarak en çok kullandığı ÜRE ve amonyum nitrat gübresi yalnızca son bir ayda yüzde 10 arttı. DAP gübresinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı ise yüzde 5,2 artış gösterdi. Hayvancılıkta kullanılan besi yemi fiyatı son bir ayda yüzde 3,5, süt yemi fiyatı yüzde 3,2 yükseldi” diye konuştu.

Gıda fiyatlarına doğrudan yansıyor

Bayraktar, tarım ilacı, tohum ve sulama ücretlerinde de artış yaşandığını kaydetti.

Fiyatlardaki değişkenliğin hem üretici hem de tüketiciyi doğrudan etkilediğini belirten Bayraktar, “Tarımsal girdiler ülkemizin gıda güvencesi ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, girdi piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, ilgili kurumlarca sıkı denetlenmeli, alım fiyatları belirlenirken artan maliyetler dikkate alınmalı ve üreticilerimizin mağduriyeti önlenmelidir” ifadelerini kullandı.