Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerine göre, son 6 ayda gıda fiyatları yüzde 25.25 oranında artış gösterdi. Ancak marketlerdeki fiyat artışları, resmi verilerin çok üzerinde seyretti. Özellikle limon, kuzu eti ve dana eti gibi temel gıda maddelerinde ciddi fiyat artışları yaşandı.

TÜİK verilerine göre gıda fiyatları

TÜİK'in enflasyon verilerine göre, gıda fiyatları son bir yılda yüzde 68.08 oranında arttı. Aynı dönemde 6 aylık artış ise yüzde 25.25 olarak kaydedildi. Ancak marketlerdeki fiyat artışları, resmi verilerin çok üzerinde gerçekleşti.

Marketlerde fiyatlar uçtu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verilerine göre, marketlerde bazı temel gıda ürünlerinde dramatik fiyat artışları yaşandı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, özellikle limon, fındık ve Antep fıstığı gibi ürünler, fiyat artışında zirveyi gördü.

Limon fiyatında rekor artış

Limon, son 6 ayda fiyatı en çok artan ürün olarak dikkat çekti. 27 Aralık 2023'te kilogram fiyatı 15.22 lira olan limon, Haziran 2024'te yüzde 213.9'luk artışla 47.79 liraya çıktı. Bu dramatik artış, tüketicilerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor.

Fındık ve Antep fıstığında yüksek artış

Fındık içinin kilogram fiyatı 6 ayda yüzde 77 artarak 339 liradan 601 liraya yükseldi. Hasadı yaklaşan ve taban fiyat tartışmaları süren fındık, fiyat artışında ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Antep fıstığı bulunuyor; kilogram fiyatı yüzde 70 artarak 527 liradan 900 liraya çıktı.

Diğer önemli fiyat artışları

Kuru Kayısı: 307 liradan 487 liraya (%58 artış)

Kuru İncir: 300 liradan 441 liraya (%47 artış)

Nohut: 66 liradan 97 liraya (%46 artış)