Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesini sağlamak üzere Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması hayata geçirildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, "tarladan sofraya gıda güvenilirliği" uluslararası yaklaşım doğrultusunda ülkemizde üretilen gıdaların birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde gıda işletmelerinin resmi kontrollerini kesintisiz sürdürüyor.

Gıda İşletmelerinde Karkod Uygulaması'na başlandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel gıda işletmelerince gönüllü olarak https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebileceğini belirtti.

"Tüketiciler görsel üzerinde yer alan karekodu mobil cihazlarına indirmiş oldukları Tarım Cebimde uygulaması üzerinden sorgulattıklarında söz konusu işletmeye ait; Kayıt/Onay Numarası, Unvan, Adres ve İşletmede Yapılan En Son Denetim Tarihi bilgilerine ulaşabilecektir" denilen duyuruda, "Söz konusu hizmet aracılığı ile tüketicilerin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve Bakanlığımızca gerçekleştirilen resmi kontrollerin görünürlüğünün arttırılması hedeflenmiştir. Gıda işletmecilerimizi karekod içeren görsellerini oluşturarak tüketicilerle paylaşmaya; tüketicilerimizi de Tarım Cebimde uygulaması üzerinden bu karekodları sorgulamaya davet ediyoruz" denildi.