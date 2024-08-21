Gıda Sektöründe Ck Kablo Taşıma Sistemleri'nin Yenilikçi Çözümleri

İzmir Kemalpaşa’da 40 yıla yaklaşan üretim tecrübesiyle faaliyet gösteren Ceylan Kalıp’ın bir girişimi olan CK Kablo Taşıma Sistemleri, Türk gıda üreticilerine hijyen ve yangın güvenliği açısından kritik önem taşıyan kablo taşıma sistemleri sunuyor.

Endüstriyel tesislerde hijyen ve yangın güvenliği

Gıda üretimi yapan endüstriyel tesislerde hijyen ve yangın güvenliği, üretim süreçlerinin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Kapalı kablo taşıma sistemlerinin giderek terk edildiği bu alanda, açık kablo taşıma sistemleri hem hijyen standartlarını yükseltiyor hem de yangın güvenliği sağlıyor. CK Kablo Taşıma Sistemleri, bu ihtiyaca yönelik olarak alüminyum ve paslanmaz çelikten üretilen, kolay temizlenebilir ve yangına dayanıklı çözümler sunuyor.

CK Kablo Taşıma Sistemleri'nin yenilikçi yaklaşımı

CK Kablo Taşıma Sistemleri Genel Müdürü Ceyhan Ceylan, alüminyum ve paslanmaz çelikten imal edilen taşıma sistemlerinin düzgün yüzeyleri ve kolay temizlenebilir yapılarıyla gıda üretim tesislerinde hijyenin en üst düzeyde sağlanmasını mümkün kıldığını belirtti. Ceylan, bu sistemlerin yangın ve arıza riskini asgariye indirdiğini ve bu sayede işletmelerin verimliliğini artırdığını vurguladı.

40 yıllık tecrübe ile güvenilir çözümler

İzmir Kemalpaşa OSB’deki tesislerinde uzun yıllara dayanan üretim tecrübesiyle bu alana yatırım yaptıklarını belirten Ceylan, CK Kablo Taşıma Sistemleri'nin sadece Türkiye’de değil, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde de markasını güçlendirdiğini ifade etti. Ceylan, “Amacımız, gıda hijyeni ve güvenliğine önem veren firmaların güvenilir çözüm ortağı olmak ve ihracat odaklı büyümemizi sürdürmek” dedi.

Hijyen ve yangına karşı dayanıklılık

CK Kablo Taşıma Sistemleri'nin ürünleri, gıda sektöründe hijyenin yanı sıra yangına dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor. Yangın durumunda hızlı müdahale edilebilmesini sağlayan bu sistemler, aynı zamanda kolay erişilebilir yapıları sayesinde temizlik ve bakım işlemlerinin etkin bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor. Ceylan, bu sistemlerin özellikle süt işleme, şişeleme, paketleme, mayalama tesisleri ile konveyör sistemleri kullanan endüstriyel yapılar için ideal olduğunu belirtti.

CK Kablo Taşıma Sistemleri, gelecekte de yenilikçi ürünleriyle gıda sektörü başta olmak üzere çeşitli endüstrilere hizmet sunmaya devam edecek. Şirket, hijyen ve güvenliği ön planda tutarak, sektördeki varlığını uluslararası alanda da güçlendirmeyi hedefliyor.