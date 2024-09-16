Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, İbni Sina İlkokulu'nda öğrenim gören altı ilkokul öğrencisi, dışarıdan satın aldıkları pastayı yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, öğrenciler arasında mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal belirtilerinin ortaya çıkmasıyla fark edildi.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Öğrencilerin rahatsızlandığını gören okul yönetimi, sağlık ekiplerini derhal çağırdı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ciddiye alarak 6 öğrenciyi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk etti. Hastanelerde yapılan tetkikler ve tedavi sürecinin ardından, öğrencilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve taburcu edilecekleri öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

Olayın ardından Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, gıda zehirlenmesinin nedenlerini araştırmak üzere bir inceleme başlattı.