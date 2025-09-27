Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından desteklenen “Giderayak” kısa filmi, 233 film arasından seçilerek 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Kısa Metraj Finalisti oldu. Film, 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde jüri karşısına çıkacak.

"Giderayak" kısa filmi Altın Portakal’da finalist

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından 2025 yılında Kısa Film Yapım Desteği verilen “Giderayak” kısa filmi, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde finalist olarak seçildi. Nuh Lalbay’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, 233 kısa film arasından ilk 10 finalist arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Film Ofisi desteği ile başarıya ulaşıldı

BBFO sorumlusu Nesli Özalp’in de yardımcı yönetmen olarak görev aldığı “Giderayak” filminde, Bornova Belediyesi’nin sağladığı ekipman desteği önemli bir rol oynadı. Festivalin düzenleneceği 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında, “Giderayak” ekibi büyük bir heyecanla jüri karşısına çıkacak.

"Genç ve yetenekli film ekiplerini destekliyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, filmin festivalde finalist olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bornova Belediyesi olarak kültür ve sanatı ilçemizin her alanına taşıyor, genç ve yetenekli film ekiplerini destekliyoruz. ‘Giderayak’ filminin Altın Portakal’da finalist olması, BBFO’nun ve ekibin başarısının bir göstergesidir. Ekip arkadaşlarını kutluyor, festivalde başarılar diliyorum” dedi.

“Giderayak” filminin konusu ise toplumsal ahlaki çöküş ve geleceğe dair kaygı yaşayan bir beyaz yakalı olan Koray’ın, yurt dışına taşınma kararı alması üzerine gelişiyor. Ayrılmadan önce, en yakın iki arkadaşı onu bir veda yemeğine davet eder ve film, bu veda yemeği etrafında şekillenir.