Gıdı problemi, kilolu olsun ya da olmasın çoğu kişinin dış görünüşünde memnuniyetsizlik yaratan ortak bir sorunİSTANBUL (İGFA) - Günümüz koşullarının güzellik algısı, bireylerin estetik kaygılarını önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle yüz ve boyun bölgesindeki değişimlerin en büyük problemlerinden biri olan gıdı, birçok kişi için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar birçok yöntem denenmiş olmasına rağmen gıdı probleminden kurtulamayanların imdadına teknolojik bir çözüm geliştirildi.

ELLE Magazine'in 1 Numaralı Güzellik İnovasyonu Ödülü'nü kazanan Alman güzellik teknoloji devi Geske, yapay zeka destekli son teknoloji dermatolojik cihazları ile gıdı problemine doğal ve profesyonel bir çözüm sunuyor. Evde profesyonel cilt bakımı yapma imkanı sağlayan bu cihazlar, kolay kullanımı ve etkili sonuçlarıyla gıdı problemini gözle görünür oranda azaltıyor.

GIDI ESTETİĞİNDE CERRAHİ OLMAYAN ÇÖZÜM

Kilo kaybı olsa bile, gıdı bölgesindeki yağlar genellikle kalıcı olup yüzün yaşlı görünmesine neden olabiliyor.

Kadın ve erkeklerde cilt bakımına önem veren herkes için geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veren Geske, Mikro Akım Yüz Gerdirici cihazı ile yaşam alanlarınızda kolayca kullanabileceğiniz etkili bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Cildin sıkılaşmasını ve gençleşmesini sağlayan benzersiz bir teknolojiye sahip olan Mikro Akım Yüz Gerdirici, ultra hassas şekillendirici ve sıkılaştırıcı küreleri sayesinde cilt altındaki kasları uyararak sıkılaşmayı destekliyor ve gıdı sarkmalarını azaltırken, kullanıcılarına modern yaşamın getirdiği estetik standartlara uygun bir görünüm sunuyor.