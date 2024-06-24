İSTANBUL (AA) - Gilead Türkiye HIV İş Birimi Direktörlüğü görevine Banu Yeşilova atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada 35'ten fazla ülkede faaliyet gösteren bilim şirketi Gilead'da üst düzey bir atama gerçekleşti. Gilead Türkiye'de Hepatoloji İş Birimi Direktörü olarak görev yapan Banu Yeşilova'nın, HIV İş Birimi Direktörü olarak atandı.

Sağlık sektöründe 22 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Yeşilova, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitenin İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde MBA derecesine ulaştı.

Kariyerine 2002 yılında Sanovel'de satış temsilcisi olarak başlayan Yeşilova, 2006 yılında Novartis'e geçti ve 10 yıl süresince onkoloji ve hematoloji alanlarında satış temsilcisi, ürün müdürü ve kıdemli ürün müdürü olarak farklı görevler üstlendi. 2016 yılından itibaren Gilead'da hepatoloji, enfeksiyon ve HIV alanlarında Kıdemli Ürün Müdürü, Satış Müdürü ve son olarak İş Birim Direktörü olarak çeşitli pozisyonlarda görev yapan Yeşilova, Gilead Türkiye Yönetim Kurulu'nda da yer almaya devam edecek.

Gilead, yaşamı tehdit eden hastalıklara karşı yenilikçi tedavi yöntemleri geliştiriyor. 2007 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Gilead, 60 milyon dolarlık yerelleşme yatırımıyla portföyündeki en yeni Hepatit B tedavisini ve en yenilikçi HIV ilaçlarını Türkiye'de üretmeye başladı.

Gilead, klinik çalışmalarla Türkiye'de son 6 yılda 7,2 milyon dolarlık AR-GE desteği sağladı. Türkiye, yerel üretim yatırımlarıyla Almanya, Kanada ve İrlanda'dan sonra Gilead'ın yenilikçi tedavilerini ürettiği dördüncü üretim ülkesi konumunda bulunuyor.