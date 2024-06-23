Gılgamış Tufan Tableti, Nuh’un Gemisi hikayesine son derecede benzeyen ve Babil’i kasıp kavuran destansı bir tufanı anlatan 2.600 yıllık bir metindir.

Gılgamış Tufan Tableti nedir?

Gılgamış Tufan Tableti, Gılgamış Destanı’nın 11. tableti olarak da bilinir ve pişmiş kil tablet üzerine çivi yazısıyla yazılmıştır. Bu tablet, dünyanın en eski edebiyat eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Antik Mezopotamya’nın Ninova (bugünkü Irak) bölgesinde, eski bir Assur şehri olan Ninova’da bulunmuştur.

Gılgamış Tufan Tableti, 1800’lerin sonlarında arkeologlar tarafından keşfedilmiştir. Tablet, Assur kralı Asurbanipal tarafından inşa ettirilen Ninova kütüphanesinden gelen bini aşkın tabletten biridir. Yaklaşık 15 x 13 santimetre boyutlarında olan bu tablet, 7. yüzyıla tarihlenmektedir. Ancak, Gılgamış Destanı’nın tarihi MÖ 3. bin yıla kadar uzanır.

Destansı tufan hikayesi

Antik tablete kazınan destansı hikaye, Yaratılış Kitabı’ndaki Nuh’un gemisi hikayesine büyük ölçüde benzemektedir. Tablette, tanrıların Dünya’yı yok etmek için nasıl bir tufan gönderdiği anlatılır. Tanrılardan biri olan Ea, eski bir krallığın hükümdarı olan Utnapiştim’i plan konusunda uyarır ve ona kendisini, ailesini, kuşları ve her türden hayvanı kurtarmak için bir tekne inşa etmesi talimatını verir. Utnapiştim, Ea’nın talimatlarına uyar ve herkes gemiye binip kapı kapandığında yağmur yağar ve geri kalan tüm insanlık yok olur.

Tufan sonrası olaylar

Altı gün sonra sular çekilir ve gemi karaya oturur. Gemi sakinleri, suların karanın oluşmasına yetecek kadar çekilip çekilmediğini görmek için kuşları salıverirler. İlk salınan kuş, bir geri bir ileri uçar ama dinlenme yeri bulamaz. Bir kırlangıç da aynı şekilde geri döner ama en sonunda gönderilen bir kuzgun geri dönmez ve bu durum, suların çekildiğini gösterir. Bunun üzerine Utnapiştim, tanrılara kurban sunar ve tanrılar Ea’nın ricası üzerine ona ilahi onurlar ve Fırat Nehri’nin ağzında bir mesken bahşederler.

Bilimsel önemi ve keşfi

Tablet, British Museum’da sergilenmektedir. George Smith adlı bir araştırmacı, tableti müzeye teslim edildikten sonra metni deşifre etmiş ve “İki bin yılı aşkın bir süre sonra bunu okuyan ilk insanım” demiştir. Bu tablet, Nuh hikayesinin başka bir kültürden geldiğinin ilk kanıtı olsa da, arkeologlar daha sonra benzer tufan hikayelerini içeren çok daha eski çivi yazılı tabletler keşfetmişlerdir. Bu da hikayenin, günümüz kutsal kitaplarında yazılmasından çok önce dolaşımda olduğunu gösterir. Yani, Gılgamış Destanı, Nuh’un gemisi hikâyesinin kaynağı olabilir.