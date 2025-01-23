Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle Türkiye’yi yasa boğdu. 237 kişinin konakladığı otelde yaşanan bu facia sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi. Olayın ardından pek çok ünlü isim, ihmallere tepki göstererek sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

"Kahrolun ya"

Prens dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Giray Altınok da sosyal medyada tepkisini dile getiren isimlerden biri oldu. Yangına ilişkin, "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya" ifadelerini kullanan Altınok, bir süre sonra bu paylaşımı sildiği iddiasıyla eleştirilere hedef oldu.

"Paylaşımımı neden sileyim?"

Tepkilerin ardından bir açıklama daha yapan Altınok, paylaşımını bilinçli olarak silmediğini savundu:

"Bu tweeti silmişim. Yahu niye sileyim? Sadece bir süre burayı durdurmak istedim, hepsi bu. Dayanamıyorum artık. Bir tepki de almadım zaten. Niye alayım? Yazımı yetersiz bulanlar olmuş, anlarım. Herkesin acıyla baş etme yöntemi, gücü, dili başka. Suçlu bulmak kolay, suçluyu bulmak zor." dedi.