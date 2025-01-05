Giresun’un Sayca köyünde, Raşit Keser’e ait bir evde çıkan yangın, hızla büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi

Edinilen bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bir kısmını sararken, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, güvenlik ve sağlık ekibi yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramasını engelledi. Yangın sonrası evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ve diğer detaylarla ilgili Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının ardında herhangi bir kasıtlı eylem olup olmadığını araştırıyor.