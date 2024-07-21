Giresun Ve Trabzon’da Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli yerel yağışlar bekleniyor. Ayrıca birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışlar ve sağanaklar etkili olacak

Giresun'un doğu kesimlerinde ve Trabzon'un batı bölgelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın doğusu, Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinde de benzer yağışlar görülecek.

Şehirlerde beklenen sıcaklıklar

Sıcaklıklar birçok ilde yüksek değerlere ulaşacak. Manisa ve Denizli'de sıcaklıklar 42 dereceye çıkarken, Aydın ve Kahramanmaraş'ta 41, Uşak, Antalya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da ise 40 derece olacak.

Ankara'da hava sıcaklıklarının en yüksek 35, en düşük ise 20 derece olması beklenirken, İstanbul'da en yüksek sıcaklık 35, en düşük ise 26 derece olacak. İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 36, en düşük ise 27 derece olarak ölçülecek.