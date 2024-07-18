GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Taşçılı köyünde, Şahizer Taşçı'ya ait olduğu öğrenilen 2 katlı evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Şebinkarahisar Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Şadiye ve Gülsüm Taşçı yakınlarınca dışarıya çıkarıldı.

Yangını söndürmeye çalışan Nigar, Sinan, Şahizer, Esma ve Hüsna Taşçı ile Ahmet Gedik de dumandan etkilendi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişi, tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.