Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyü'nde, 49 yaşındaki Hidayet G., kene ısırması sonucu rahatsızlandıktan sonra tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Hidayet G., önce Alucra Devlet Hastanesi'ne ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ne var ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen Hidayet G. hayatını kaybetti.

Kene ısırığına dikkat

Yetkililer, özellikle yaz aylarında kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları kene ısırıklarına karşı uyararak, herhangi bir kene ısırması durumunda derhal sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.