GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede akşam üzeri başlayan ve 20 dakika süren yağış sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı.
İş yeri sahipleri, dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı.
Atatürk Caddesi'nde oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.
Şebinkarahisar-Giresun kara yolunun Tamzara mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Kapanan yol, Karayolları ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Şebinkarahisar Belediyesi ekipleri, yağışın yol açtığı hasarları gidermek için çalışma başlattı.
Kaynak: aa