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Şebinkarahisar Belediyesi ekipleri, yağışın yol açtığı hasarları gidermek için çalışma başlattı.

Atatürk Caddesi'nde oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Sivas'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

İlçede akşam üzeri başlayan ve 20 dakika süren yağış sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu.

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