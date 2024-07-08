İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, ünlü gitar sanatçısı Marcin Dylla, Çeşme'de sahne aldı. Ekol haline gelen çalma stiliyle klasik gitarın en önemli isimleri arasında gösterilen Dylla, festival izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dylla'nın seçme eserleri

Çeşme'deki konserinde Marcin Dylla, repertuarının seçme eserlerini seslendirerek dinleyicileri adeta büyüledi. Klasik gitarın usta ismi, kendine özgü yorumu ve teknik becerisiyle büyük beğeni topladı. Konser boyunca dinleyiciler, Dylla'nın ustalığını ve müziğin büyüleyici gücünü yakından hissetti.

Festivalin devamı

Uluslararası İzmir Festivali, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun işbirliğinde organize ediliyor. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenmeye devam ediyor. İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin bir sonraki etkinliği 11 Temmuz'da Agora Ören Yeri'nde düzenlenecek Camerata Balcanica Ensemble konseri olacak.

İKSEV'in açıklaması

İKSEV, festivalin amacının sanatın iyileştirici gücünü yaymak ve İzmir'in kültürel zenginliklerini tanıtmak olduğunu belirtti. Festivalin, sanatseverlere eşsiz deneyimler sunmayı amaçladığını vurgulayan vakıf yetkilileri, etkinliklerin büyük bir titizlikle hazırlandığını ifade etti.

Marcin Dylla'nın Çeşme'deki konseri, Uluslararası İzmir Festivali'nin bu yılki programının en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı. Dylla'nın performansı, klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.