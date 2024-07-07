İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında gitar sanatçısı Marcin Dylla sahne aldı.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun işbirliğinde organize edilen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Polonyalı klasik gitar sanatçısı Marcin Dylla, Çeşme Kalesi'nde sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ekol haline gelen çalma stiliyle klasik gitarın en önemli isimleri arasında gösterilen Dylla, repertuarının seçme eserlerini seslendirdi.

Festival, Agora Ören Yeri'nde 11 Temmuz'da düzenlenecek Camerata Balcanica Ensemble konseriyle sürecek.

