Türkiye’de çok sayıda mağazası bulunan İspanyol giyim devi Mango, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirket, kullanıcı verilerinin çalındığını ve olayın ardından tüm güvenlik protokollerinin devreye sokulduğunu duyurdu.

Mango’dan siber saldırı açıklaması

Dünyaca ünlü giyim markası Mango, siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Müşterilerimizin verilerine yetkisiz erişim sağlanmıştır” ifadeleri yer aldı. Mango, olaydan etkilenen kullanıcı sayısının tam olarak bilinmediğini ancak iletişim bilgilerinin açığa çıktığını belirtti.

Mango açıklamasında, “Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz. Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası” denildi.

Şirket ayrıca, Mango’nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin saldırıdan etkilenmediğini vurguladı.

“Banka ve kredi kartı bilgileriniz tehlikede değil”

Mango, yaptığı açıklamanın devamında müşterilerine güvence vererek, “Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz, pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz tehlikeye girmemiştir” ifadelerini kullandı.

Şirket, saldırının tespit edilmesinin ardından tüm güvenlik protokollerinin anında devreye sokulduğunu belirtti. Ayrıca, olayın ardından veri koruma ajansı ve ilgili yetkililerin bilgilendirildiği ifade edildi.

Mango, müşterilerini dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Şüpheli e-posta veya telefon aramalarına karşı dikkatli olun. Olağandışı eylem taleplerine yanıt vermeyin” uyarısında bulundu.

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Mango’nun verileri nasıl koruduğunu sorguladı. Bazı kullanıcılar, “Böyle büyük bir markada bile veri ihlali oluyorsa kimse güvende değil” yorumunu yaparken, siber güvenlik uzmanları da müşterilerin e-posta dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.