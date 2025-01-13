Başarılı oyuncu Gizem Karaca, son yıllarda ekranlardan uzak kalarak özel hayatını ön planda tutmayı tercih etti. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen Karaca, İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmiş ve burada köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Doğayla iç içe bir yaşam süren oyuncunun evi, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Müjdeyi verdi

32 yaşındaki Gizem Karaca, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına gelirken, özel hayatında da heyecan verici bir gelişme yaşadı. Bu sezon projeleri geri çeviren Karaca, Instagram üzerinden anne olacağını duyurdu. "Yandan ben" notuyla paylaştığı karnı burnunda pozlarıyla bebek beklediğini duyurdu.

Karaca, paylaşımlarında geleneksel güzellik standartlarını bir kenara bıraktığını ve anne olmanın verdiği mutluluğu ön planda tuttuğunu belirtti. "Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın...' gibi sözlere kulak asmıyorum artık. Şu an en güzel ve özgür dönemimdeyim" diyerek, vücudu ve dış görünüşüyle ilgili baskılara artık aldırmadığını ifade etti.

Gizem Karaca, bebeğinin cinsiyetine dair herhangi bir açıklama yapmazken, paylaştığı samimi ve mutlu fotoğrafı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.