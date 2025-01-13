Kariyerinde yer aldığı projelerle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında yaptığı ani bir kararla İstanbul’u terk etti ve Ege'de bir köye yerleşerek doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladı. Son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile sıkça gündeme gelen Karaca, bu kez bir sürprizle takipçilerini heyecanlandırdı. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu. "Yandan ben" notunu yazdığı fotoğrafına yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın... Şu an ise bunların hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve güçlü dönemdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor" dedi.

Gizem Karaca kimdir?

9 Temmuz 1992'de İstanbul'da doğan Gizem Karaca, anne tarafından Arnavut, baba tarafından ise Selaniklidir. Eğitim hayatı boyunca farklı ülkelerde yaşamış olan Karaca, ilkokul eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra altı yıl Florida’da, iki yıl ise Kanada’da yaşadı. İstanbul'a 14 yaşında dönen oyuncu, lise öğrenimini burada tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Ancak, 2011 yılında Uğurkan Erez ajansının önerisiyle güzellik yarışmasına katılma kararı aldı ve okulunu dondurdu. Aynı yıl Miss Turkey yarışmasında 2. oldu. 2011 yılında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer aldı. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen Karaca, 2025 yılında bebek beklediğini duyurdu.