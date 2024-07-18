Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını samimiyetle yanıtlayan Gizem Özdilli, röportajın son anlarında izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Kalaycıoğlu'na "Çok duygulandım. Gel bir sarılayım, şu denizin kenarında da hava alalım" diyerek iskeleye götüren Özdilli, ani bir hareketle sunucuyu denize itti. Kalaycıoğlu da Özdilli'yi tutarak birlikte suya düştüler. Sudan çıkan Özdilli, "Böyle röportaja böyle son. Kıbrıs'a gelip röportaj yaparken iki kere düşünün. Finalinde bununla karşılaşabilirsiniz" diyerek kahkahalar attı.

Sosyal medyada ilgi topladı

Gizem Özdilli ve Gökay Kalaycıoğlu'nun bu eğlenceli anları, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kalaycıoğlu, Instagram hesabından o anları paylaşarak, "Meğer bir intikam meleğiymiş... Sürpriz sonlu. Seni seviyorum delim" notunu düştü. İkilinin bu samimi ve eğlenceli anları, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.