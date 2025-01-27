Türk yönetmen ve oyuncu Gizem Tataroğlu’nun yazıp yönettiği kısa dans filmi ‘Cargo’, Los Angeles’ta düzenlenen 15. Paris Art & Movie Awards Film Festivali’nde “En İyi Dans Filmi” ödülüne layık görüldü. Göçmenlerin zorlu yolculuklarını ve insanlık mücadelesini etkileyici bir dans diliyle anlatan film, festival kapsamında prömiyerini Los Angeles Performans Sanatları Konservatuvarı’nda gerçekleştirdi.

Filmin konusu ve ekip

Cargo, savaştan, siyasi baskılardan, cinsiyet ayrımcılığından ve ırkçılıktan kaçan bir grup göçmenin hikayesini anlatıyor. Sisifos mitinden ilham alan film, göçmenlerin içinde sıkışıp kalmalarını metaforik olarak kargo kolileriyle temsil edip, özgürlük mücadelelerini etkileyici bir dans anlatımıyla ele alıyor.

Filmin koreografisi ve başrolü, uluslararası çapta tanınan çok yönlü sanatçı Danielle Gould’a ait. Dünya çapında dans ve tiyatro sahnelerinde yer alan Danielle, koreografisiyle filme güçlü bir estetik katarken, performansıyla hikâyeyi derinleştiriyor. Filmin müziklerini ise ödüllü besteci ve müzisyen Samuel Alty hazırladı. Hem sahne hem de sinema alanındaki deneyimiyle Alty, Cargo'ya dramatik ve duygusal bir yoğunluk kazandırdı.