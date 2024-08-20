Samanyolu Galaksisi'nden saatte 1,6 milyon kilometre hızla uzaklaşan ve Dünya'nın 27 bin 306 katı büyüklüğünde olan gizemli bir nesne tespit edildi. Bu keşif, bilim dünyasında büyük heyecan uyandırdı.

Samanyolu'ndan kozmosun derinliklerine

NASA'nın "Backyard Worlds: Planet 9" adlı projesi kapsamında keşfedilen ve "CWISE J1249" olarak adlandırılan bu devasa gök cismi, Samanyolu Galaksisi'nden inanılmaz bir hızla uzaklaşıyor. Saatte 1,6 milyon kilometre gibi muazzam bir hızla hareket eden bu nesne, galaksinin çekim kuvvetini aşarak evrenin derinliklerine doğru yol alıyor.

Gizemli nesnenin doğası bilinmiyor

Bilim insanları, keşfedilen nesnenin ne olduğunu henüz tam olarak belirleyebilmiş değil. Ancak CWISE J1249’un oldukça yaşlı bir gök cismi olduğu ve muhtemelen Samanyolu'ndaki ilk yıldız jenerasyonlarından birine ait olduğu düşünülüyor. Nesnenin devasa boyutu, bir gezegen, kahverengi cüce ya da daha büyük bir gök cismi olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Bilim dünyası merakla bekliyor

Uzmanlar, CWISE J1249’un neden bu kadar hızlı hareket ettiğini ve ne tür bir gök cismi olduğunu anlamak için derinlemesine araştırmalara devam ediyor. Bilinen yıldızların çoğunun Samanyolu’nun merkezinde sakin bir şekilde hareket ettiğini belirten bilim insanları, bu nesnenin farklı element bileşimini inceleyerek daha fazla bilgi edinmeyi umuyorlar.