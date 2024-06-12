Ancak yeni bir araştırma, bu gizemli sinyallerin kaynağına dair önemli ipuçları sunuyor. Araştırmacılar, FRB'lerin bizimki gibi sıradan galaksilerden geliyor olabileceğini öne sürüyor.

FRB'ler: Evrenin parlak flaşları

FRB'ler, milisaniyeler içinde Güneş'in günlerce yaydığı enerjiyi açığa çıkaran yoğun radyo dalgası patlamalarıdır. İlk kez 2007'de keşfedilen bu patlamaların kaynağı hala bilinmiyor. Nötron yıldızları, kara delikler ve hatta uzaylı teknolojileri gibi çeşitli teoriler ortaya atılsa da kesin bir cevap bulunamadı.

Tekrar eden FRB'ler ve yeni keşifler

Bilim insanları, FRB'lerin kaynağını belirlemek için tekrar eden kaynaklara odaklanıyor. Ancak FRB'lerin sadece %3'ü tekrar ediyor, geri kalanı ise tek seferlik patlamalar olarak kalıyor. Bu tek seferlik FRB'lerin 128'ini inceleyen yeni bir çalışma, şaşırtıcı bir sonuç ortaya koydu: Bu sinyaller, Samanyolu gibi sıradan galaksilerden geliyor olabilir.

Polarize ışıkla kaynakların incelenmesi

Araştırmacılar, kaynakları polarize ışık kullanarak incelediler. Bu yöntem, sadece parlaklığı değil, aynı zamanda elektromanyetik dalgaların geliş açısını da belirlemeyi sağlıyor. Bu sayede FRB'lerin nasıl ve nereden geldiği, Dünya'ya yolculukları sırasında nerelerden geçtiği hakkında daha fazla bilgi edinilebiliyor.

FRB'lerin kaynağına dair yeni bir bakış açısı

Toronto Üniversitesi'nden Ayush Pandhi, bu çalışmanın tekrar etmeyen FRB'lere ilk kez odaklandığını ve FRB'lerin ne olduğu konusundaki düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağladığını belirtiyor. Tekrar eden ve tekrar etmeyen FRB'lerin nasıl farklı olabileceği sorusu da yeni araştırmaların kapısını aralıyor.

Gizem devam ediyor

FRB'lerin kaynağı hala tam olarak çözülebilmiş değil. Ancak bu yeni araştırma, sıradan galaksilerin bu gizemli sinyallerin kaynağı olabileceği ihtimalini gündeme getirerek heyecan verici bir adım atıyor. Gelecekteki çalışmalar, FRB'lerin doğasını ve evrendeki yerini daha iyi anlamamızı sağlayacak.