Eskişehir'de gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, gizli buzlanmaya neden oldu ve aynı bölgede 3 farklı trafik kazasına yol açtı. Bir kişi yaralandı.

Gizli buzlanma zor anlar yaşattı

Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen gizli buzlanma, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bulvar üzerindeki virajda oluşan buzlanma nedeniyle 3 farklı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan birinde bir araç takla atarken, diğer iki araç ise refüje çıktı.

Yaralı hastaneye sevk edildi

Meydana gelen kazalarda, yaralanan bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer sürücüler ise şans eseri herhangi bir ciddi yaralanma yaşamadan kazayı atlattı.

Trafik durumu ve uyarılar

Kazaların ardından bulvar üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yetkililer sürücülere gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.