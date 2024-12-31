3 kız kardeşin annelerini aramak için başvurduğu programa katılan gizli tanık bildiği her şeyi anlattı. Nezaket Uyur'un kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğünü söyleyen gizli tanık 7 yıldır vicdan azabı çektiğini belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler 19 yıldır haber alamadıkları ve babaları tarafından öldürüldüğünü düşündükleri anneleri Nezaket Uyur'u aramaya çıktı. 2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket Uyur'dan tek bir iz bile bulamayan 3 kız kardeşin anlattıkları dehşete düşürdü. Baba Yusuf Uyur ve amcaların sürekli anlatılanları yalanlaması üzerine canlı yayına katılan gizli tanığın itirafları kan dondurdu.

Tecavüz edip öldürdüler

Yayına katılan gizli tanık Nezaket Uyur’un 19 yıl önce kayınbiraderleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğünü ve eşi Yusuf Uyur’un aracı kullandığını söyledi. Genç kadının anlattıklarını ihbar kabul eden JASAT ekipleri harekete geçti.

Bu iddia üzerine Yusuf Uyur canlı yayında gözaltına alındı. Müge Anlı ise Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldiğini duyurdu. Yusuf Uyur'un kardeşi Adem ise yengesi ile ilişkisi olduğunu ifadesinde itiraf etti.

5 kardeş gözaltına alındı

İfadeler sonrası Nezaket Uyur cinayetinde Yusuf Uyur ve kardeşleri Hüseyin, Nureddin, Adem ve Aslan'ın da gözaltına alındı.