İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından organize edilen operasyonda, emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmaya dair önemli bilgiler sağlayan gizli tanık 'Garson'dan elde edilen dijital veriler doğrultusunda harekete geçildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak görev yapan 6 polis memuru ile daha önce ihraç edilmiş 3 komiser yardımcısı olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, FETÖ'nün örgüt toplantılarına katıldıkları, Emniyet Mahrem İmamları ile irtibatlı oldukları ve örgütün Ataç raporu ile ardışık aranma bilgileriyle bağlantılarının tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde sürdüğü öğrenildi.