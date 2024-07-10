Ridley Scott'ın yönetmenliğinde 24 yıl önce vizyona giren ve büyük bir başarı yakalayan Gladyatör filminin devamı nihayet geliyor. Gladyatör 2'nin çekimleri tamamlandı ve film, 15 Kasım 2024'te vizyona girmeye hazırlanıyor.

Maximus'un efsanesi devam ediyor

İlk filmde, Romalı bir general olan Maximus'un (Russell Crowe), İmparator'un oğlu tarafından komploya uğrayarak her şeyini kaybetmesi ve ardından Kolezyum'da dövüşmeye başlaması anlatılıyordu. Gladyatör 2, bu efsaneyi farklı bir perspektiften devam ettirecek. Fragmana göre, ilk filmde küçük bir çocuk olan Lucious büyümüş ve benzer bir komplo sonrası esir hayatı yaşamaya başlamış. Roma'nın tahtında yine konumunu hak etmeyen bir İmparator var ve iç işler her zamankinden daha karışık.

Epik anlatı ve aksiyon dolu sahnelere devam

Fragmandan görüldüğü kadarıyla, Scott ilk filmdeki epik anlatıyı ve aksiyon dolu sahneleri devam filmine de taşımış. Kolezyum meydanının timsahlarla dolu dev bir havuza dönüşmesi, dövüşlerde yer alan boynuzu kanlar içindeki bir gergedan ve bir kale kuşatması, filmin dikkat çeken detayları arasında.

Yıldızlarla dolu kadro

Gladyatör 2'nin başrolünde Lucious'u Paul Mescal canlandırıyor. Romalı general rolünde Pedro Pascal, Lucious'a yardım eden çıkarcı köle tüccarı rolünde ise Denzel Washington yer alıyor. Bu yıldız oyuncu kadrosu, filmin beklentilerini daha da yükseltiyor.

Vizyon tarihi

Gladyatör 2, 15 Kasım 2024'te sinemaseverlerle buluşacak. Yıllardır beklenen bu devam filmi, ilk filmdeki büyüleyici atmosferi ve güçlü hikayeyi devam ettirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.