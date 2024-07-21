Yeni şarkısı ‘Nanik’in başarısını sahne performanslarıyla kutlayan Gülben Ergen önceki akşam 888 Private Bodrum’da konser verdi. Ergen’in gladyatör temalı sahne kostümü seyirciden tam not aldı…MUĞLA (İGFA) - Gülben Ergen, Bodrum 888 Private’da sahne aldı.

Yeni şarkısı ‘Nanik’ ile konserini açan Gülben Ergen, üzeri metal parçalarla süslü gladyatör kıyafetiyle seyircisinin karşısına çıktı.

Her zaman bir gladyatör gibi değer verdikleri için savaşacağı mesajını veren Ergen bu tarzıyla seyirciden tam puan aldı. Gülben Ergen’i izleyenler arasında oğulları Atlas, Ares, Güney Erdoğan, Oktay Kaynarca ve modacısı Gülşah Saraçoğlu da vardı. Sezen Aksu imzalı şarkısı ‘Nanik’in gördüğü ilgiden ve listelerde hızla yükselişinden mutlu olduğunu seyircisiyle paylaşan Gülben Ergen “Sezen Aksu’ya bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Gülben Ergen konserin ilerleyen dakikalarında, Emrah’ın ’40 Yıl’ saygı albümünde söylediği ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı parçayı seslendirdi. Sosyal medyada bu performansı gören Emrah “Esere değerli sanatçı arkadaşım Gülben Ergen yüreğinden bambaşka ve çok içten bir yorum kattı. Alkışlıyorum” şeklinde bir paylaşım yaptı.