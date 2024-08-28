Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Arama ve Kurtarma Ekibi, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen “Depremde Arama ve Kurtarma” eğitimiyle yetkinliklerini artırdı. Bu eğitim, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin arama ve kurtarma personeli yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Hayati Eğitim Başarıyla Tamamlandı

Kütahya İl AFAD Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, GLİ Arama ve Kurtarma Ekibi, eğitim sürecini başarıyla tamamladı. Eğitim, olası bir deprem anında hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla, ekip üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefledi. Bu kapsamda, ekip üyeleri enkaz altındaki yaralılara ulaşma, ilk yardım, kurtarma teknikleri ve güvenli tahliye gibi konularda kapsamlı bir eğitim aldı.

Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Bin Arama ve Kurtarma Personeli

Kütahya İl AFAD Müdürlüğü, Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin müdahale kapasitelerini artırmayı hedefleyen projeye katkı sunmaya devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak başlatılan bu projede, Türkiye genelinde 100 bin arama ve kurtarma personeli yetiştirilmesi hedefleniyor.