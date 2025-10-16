Doğal ve çevre dostu ürünleriyle Türkiye pazarında önemli bir yer edinen Glint Herbal Clean Kimya A.Ş., Avrupa pazarındaki büyüme hedeflerini hızlandırdı. Şirket, Romanya’nın başkenti Bükreş’te yeni bir üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

Glint A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Tuna Vardar ve şirket yöneticilerinden Huriye Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Bükreş’te yatırım sürecine ilişkin çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretler kapsamında yatırımın teknik, hukuki ve lojistik altyapısına dair önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Glint’in Avrupa yapılanması, Bükreş merkezli Glint Global SRL üzerinden yürütülecek. Bu oluşum, yaklaşık 25 yıldır Romanya iş dünyasında faaliyet gösteren Premier Group’un sahibi ve TIAD Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Çölmekçi ile yapılan stratejik iş birliği çerçevesinde kuruldu.

Yeni yapı, Glint’in üretim, lojistik ve pazarlama süreçlerini Avrupa Birliği içinde entegre bir stratejiyle yürüterek markanın kıtadaki büyümesine güçlü bir zemin hazırlayacak.

Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İuliu Stocklasa ile yapılan görüşmede de Türkiye–Romanya arasındaki ticari ilişkiler ve karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.

Glint A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Tuna Vardar, Romanya’daki yatırımın markanın Avrupa’daki üretim kapasitesini artırma planlarının bir parçası olduğunu vurguladı:

“Glint olarak sürdürülebilirlik, doğallık ve güven ilkeleriyle büyüyoruz. Bugün ürünlerimiz 40’tan fazla ülkede kullanılıyor. Romanya’da uygun fabrika arsası üzerinde incelemelerimizi yaptık. 2026 yılı itibarıyla altyapı ve imar süreçlerini tamamlayarak Avrupa pazarına yönelik üretim faaliyetlerimizi başlatmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’de BİM, A101 ve ŞOK mağazaları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan Glint, kısa süre içinde Migros raflarında da yer almaya hazırlanıyor. Online satış kanallarında da hızla büyüyen marka, özellikle Trendyol üzerinden elde ettiği satış hacmiyle dikkat çekiyor.

Glint, yalnızca temizlik ürünleriyle değil, topluma değer katan çalışmalarıyla da fark yaratıyor. Marka, kısa süre önce Manisa Basket ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayarak spora ve gençliğe destek verdi.

Vardar, bu konuda “Biz sadece ürün değil, değer üretiyoruz. Gençleri, sporu ve çevre bilincini desteklemek bizim için öncelik” dedi.

Romanya’daki yeni tesis, çevre dostu üretim teknolojilerinin kullanılacağı modern bir “Smart Green Factory” (Akıllı Yeşil Fabrika) konseptinde tasarlanacak. Altyapı çalışmalarının 2026’da tamamlanmasıyla birlikte tesisin devreye alınması planlanıyor.

Bu stratejik yatırım, Glint’in “Plant-Based Clean for a Green Future” (Bitkisel Temizlik, Yeşil Bir Gelecek İçin) vizyonunu Avrupa ölçeğine taşıyarak markanın küresel rekabet gücünü artıracak.