İSTANBUL (AA) - Global HR Summit 2024, "Lead Change" – "Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!" temasıyla düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "KREA M.I.C.E."ın kurucusu olduğu, insan ve kültür yönetiminin kritik konularının detaylı olarak işlendiği "Global HR Summit 2024 sona erdi.

Etkinlik, iki gün boyunca devam eden fiziki oturumlarda dünyaca ünlü konuşmacılar, konferans, panel, eğitim programları ve masterclasslarla eşsiz bir deneyim sundu. Ayrıca, özel içerikler zirvenin online platformundan katılımcılar tarafından izlendi.

Global HR Summit 2024'ün "Onur Konuşmacısı", geçen yıl olduğu gibi, Michigan Üniversitesi Profesörü ve RBL Grup Kurucu Ortağı Dave Ulrich oldu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Global HR Summit kurucusu ve KREA M.I.C.E. Yönetim Kurulu Başkanı Seda Mızraklı Ferik, Global HR Summit 2024'ü düzenlerken süzülmüş bilgiye, tecrübeye ve farklı bakış açılarına olan ihtiyaçtan yola çıktıklarını belirtti.

Zirvede, bu seneki gündemi "Lead Change" – "Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!" olarak belirlediklerini aktaran Ferik, "Bu sene zirveye katılan liderlerin önderliğinde şirketlerdeki değişimleri ve dönüşümleri irdelerken yapay zeka teknolojisi gibi fark yaratan teknolojilerin, fark yaratan projelerdeki olumlu etkilerini, güncel vaka analizleri ve örneklerle inceledik. Vizyoner bir lider olabilmenin yöntemlerini konuştuk. İçeriklerimiz içerisinde bu sene 'Psikolojik İyi Oluş', 'Fonsiyonel Sağlık' ve 'Kurumsal Well-Being' gibi pek çok önemli konuya da yer verdik." açıklamasında bulundu.

Ferik, gerçekleştirdikleri zirvelerde, sosyal sorumluluk bakış açısıyla her yıl farklı bir derneği ağırladıklarını belirterek, bu sene Make a Wish Türkiye Derneği ile gerçekleştirdikleri işbirliğiyle hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden çocukların kalplerinde yaşattıkları dileklerin gerçekleşmesine öncü olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Global HR Summit 2024, konuşmacı ve yazar, Dr. Oleg Konovalov'un yanı sıra Stratejist Andrew Spence, İnsan Kaynakları ve Yetenek Keşfi Analist Mervyn Dinnen, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, yazar, besteci, akademisyen ve neyzen Hakan Mengüç gibi pek çok konuşmacıyı zirvede buluşturdu.

- "Çeşitliliğin ve kapsayıcılığın, geleceğin takımını yaratmakta çok önemli olduğuna inanıyorum"

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı da Seda Mızraklı Ferik'in geçmişe gittiğimizde, aileniz sizi yetiştirirken başarı odaklı çalışmanızda hangi unsurlar sizi şekillendirdi? sorusu üzerine çocukluk döneminde ailesinin kendine özgüven aşılandığını, saygı ortamı olduğunu ve demokrasiyi küçük yaşta öğrendiğini belirtti.

"Eğitimli genç işsizlere" odaklanan Kamışlı, "Esas Sosyal" ile genç nüfusu eğittiklerini, onlara umut verdiklerini ve işe ulaşmalarında önemli bir rol oynadıklarını vurguladı.

Kamışlı, "Hepimizin gelecek kaygısı var. Bu sebeple ileriye iyi hazırlanmamız lazım. Ekonomiyi elinde tutan şirketlerin en önemli yönetim takımlarından biri İnsan Kaynakları departmanı. Ancak insan kaynakları olarak lütfen 'Üniversiteyi tanımıyorum' diye başvuruları elemeyin. Hatta şöyle bir dünya hayal ediyorum iş başvurusunda üniversite adı, isim ve fotoğraf olmasın. Çeşitliliğin ve kapsayıcılığın, geleceğin takımını yaratmakta çok önemli olduğuna inanıyorum."

Global HR Summit'in bu seneki "Üstün Başarı Ödülü" Kamışlı'ya verildi.