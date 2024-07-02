İSTANBUL (AA) - Global Ports Holding ile Global Yatırım Holding, Salt Galata bulunan Salt Araştırma ana mekanının destekçiliğini üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Salt Galata'nın giriş katındaki Salt Araştırma ana mekanına Global Ports Holding'in kurucularından, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Gregory Michael Kiez'in (1962-2012) adı verildi. Mekan, 10 yıl süreyle "Salt Araştırma Gregory Michael Kiez Salonu" ismiyle kullanıcılara hizmet sunacak.

Salt Araştırma ana mekanının destekçiliğini üstlenen şirket, sağladığı destek kapsamında Salt Araştırmadaki kullanıcı hizmetleriyle mevcut yazılım ve donanım altyapısının geliştirilmesine, kütüphane ve arşiv alanındaki yeniliklerin uygulanmasına olanak verecek. Kurumun, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Doğu Avrupa'ya odaklanan kütüphane ve arşiv koleksiyonları geliştirilerek dijitalleştirme çalışmalarıyla çevrim içi içerikler çeşitlendirilecek.

Salt Araştırma Gregory Michael Kiez Salonu ise öğrenme, tartışma ve üretmeye açık bir ortam sağlama misyonunu sürdürerek kullanıcılarına konuksever bir ortamda serbest çalışabilecekleri bir alan sunacak.

- Dijitalleştirilmiş 2 milyonu aşkın arşiv belgesine ulaşılıyor

Salt Araştırma, görsel pratik, sosyal yaşam ve ekonomik tarih konularına odaklı ihtisas kütüphanesiyle kapsamlı arşivleri ve çevrim içi içerikleri bir araya getiriyor. Kurum bünyesinde dijitalleştirilmiş 2 milyonu aşkın arşiv belgesine çevrim içi ücretsiz erişilebiliyor.

Salt Araştırma mekanları ise 100 binin üzerinde kitap ve dergiden oluşan koleksiyonuyla yılda ortalama 50 bin kullanıcıyı ağırlıyor.