Global Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Global Ports’un Londra Borsası’ndaki işlem görme sürecini sona erdirdiğini ve şirketin özel mülkiyete tabi hale geldiğini belirtti. Bu dönüşümle birlikte, Global Yatırım Holding'in Global Ports'taki dolaylı sahiplik oranı yüzde 58,47'den yüzde 88,44 seviyesine yükseldi.

Global, bu işlem kapsamında toplam 23,1 milyon adet Global Ports hissesi satın aldı ve hissedarların teklife daha fazla katılım sağlaması için teklif süresini 23 Ağustos’a kadar uzattı.

Londra Borsası'ndan ayrılmanın ardındaki nedenler

Global Ports Holding, 2017 yılında Londra Borsası'nda işlem görmeye başlamıştı. Şirketin borsadan çekilme kararı, daha fazla kontrol ve esneklik sağlama amacı taşıyor. Ayrıca, Global Yatırım Holding'in Global Ports üzerindeki dolaylı sahiplik oranını artırarak şirket üzerindeki stratejik kontrolünü güçlendirmeyi hedeflediği anlaşılıyor.

Hissedarlar için ne anlama geliyor?

Hissedarlar için bu değişiklik, Londra Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinin artık piyasa yoluyla alınıp satılamayacağı anlamına geliyor. Bunun yerine, hissedarların sahip oldukları hisseleri satmak için Global’in sunduğu teklife katılmaları gerekiyor. Şirket, bu süreci kolaylaştırmak için teklif süresini 23 Ağustos’a kadar uzattı.