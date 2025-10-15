Ece Vahapoğlu, Dubai’de Dolunay Seremonisi ve Yoga Yaptırdı

Global Yoga Hocası Ece Vahapoğlu, Dubai’de Dolunay Seremonisi ve Yoga Yaptırdı

Global yoga hocası ve wellness eğitmeni Ece Vahapoğlu, Dubai’nin en prestijli otellerinden Jumeirah Marsa Al Arab’ta özel bir Dolunay Seremonisi ve Yoga Seansı gerçekleştirdi.

Lüks ve huzurun buluştuğu bu etkinlikte katılımcılar, dolunay enerjisi eşliğinde nefes, farkındalık ve denge pratikleriyle buluştu. Vahapoğlu’nun yönlendirdiği yoga akışı, bedeni ve zihni arındırırken, dolunay meditasyonu içsel bir yenilenme sağladı.

Seremoninin sonunda katılımcılar, dilek ve niyetlerini yazdıkları çevre dostu niyet kâğıtlarını denizle buluşturarak doğaya sevgiyle teşekkür ettiler.

“Dolunay, bırakma ve dönüşüm enerjisidir. Dubai’de bu enerjiyi suyun, ayın ve nefesin buluştuğu zarif bir atmosferde paylaşmak çok özel bir deneyimdi. Dubai’de ve dünyada farklı ülkelerde yoga uzmanlığımı paylaşmaya devam edeceğim”