Google, e-posta güvenliği alanında önemli bir adım daha atarak Gmail kullanıcılarına yönelik yeni bir özelliği devreye soktu. Daha önce sadece sınırlı kullanıcı grubuna açık olan veri sınıflandırma etiketleri, artık tüm uyumlu Workspace sürümlerinde genel kullanıma sunuldu. Kurumlar, bu sayede e-postaları belirli kurallar çerçevesinde sınıflandırarak daha etkili bir güvenlik yönetimi sağlayabilecek.

Hassas Bilgiler Artık Daha Güvende

Google’ın açıklamasına göre, veri sınıflandırma sisteminin temel amacı, kurum içi ve dışı bilgi akışında güvenlik açıklarını en aza indirmek. Kullanıcılar, e-postaları “Gizli”, “Dahili” gibi özel etiketlerle işaretleyebilecek. Bu sayede hassas bilgiler, yetkisiz kişilere ulaşmadan sistem tarafından filtrelenebilecek.

Otomatik Etiketleme ve Politikalarla Gelişmiş Kontrol

Yöneticiler, etiketlere göre e-posta gönderim kuralları tanımlayabiliyor. Örneğin, “Sadece Dahili” olarak işaretlenen bir e-posta dışarıya gönderilemiyor. Sistem, içerik taraması yaparak mali ya da kişisel veri içeren iletileri otomatik olarak “Gizli” etiketiyle işaretleyebiliyor. Ayrıca Veri Kaybı Önleme (DLP) kurallarıyla çalışan sistem, potansiyel ihlallerde kullanıcıyı uyarıyor.

Mobil Cihazlarda da Güvenlik Ön Planda

Yeni özellik sadece masaüstü değil, Android ve iOS cihazlarda da aktif olarak kullanılabiliyor. Bu sayede hareket halindeki kullanıcılar da aynı güvenlik politikalarına tabi olacak. Mesaj gönderilmeden önce sistem, kullanıcıyı olası ihlaller konusunda bilgilendiriyor.

Geniş Yetkilendirme Seçenekleri

Etiketleme sistemi, yöneticiler tarafından alan adı, grup ya da kullanıcı bazında özelleştirilebiliyor. Ayrıca Google Drive üzerinde oluşturulan etiketler Gmail ile senkronize şekilde çalışabiliyor. Kurallar ihlal edildiğinde sistem, kullanıcılara mesajın neden engellendiğini ve nasıl düzenlenmesi gerektiğini açıkça bildiriyor.

Hangi Sürümler Destekleniyor?

Veri sınıflandırma özelliği şu Gmail sürümleriyle uyumlu:

Frontline Starter / Standard

Business Standard / Plus

Enterprise Standard / Plus

Education Standard / Plus

Essentials

Ancak DLP entegrasyonu yalnızca şu planlarda kullanılabiliyor:

Enterprise Standard ve Plus, Education Standard ve Plus, Teaching & Learning Upgrade, Frontline Standard, Cloud Identity Premium.

Google Workspace’te Süregelen Gelişmeler

Google, yalnızca güvenlik alanında değil, üretkenlik araçlarında da yeniliklerini sürdürüyor. Yapay zekâ destekli içerik üretimi, belge özetleme araçları ve yeni tanıtılan “Vids” adlı video oluşturma aracı bu gelişmelerin başında geliyor. Ancak Gmail’de hayata geçirilen veri sınıflandırma özelliği, güvenliğe odaklanan en dikkat çekici adımlardan biri olarak öne çıkıyor.