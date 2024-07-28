UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi keşfeden Prof. Dr. Klaus Schmidt, ölümünün 10. yılında unutulmadı. Şanlıurfa'da bir araya gelen yüzlerce bisiklet tutkunu, Schmidt'in evinden Göbeklitepe'ye kadar pedal çevirdi.

Göbeklitepe'ye pedal çevirme etkinliği

Şanlıurfa'da düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen anma etkinliği, bisiklet tutkunlarını Prof. Dr. Klaus Schmidt'in yaşadığı evde buluşturdu. "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" adıyla düzenlenen etkinlikte, 100 bisikletli, yaklaşık 20 kilometrelik parkuru tamamlayarak Göbeklitepe'ye ulaştı. Göbeklitepe ören yerini gezen katılımcılar, etkinliğe öncülük eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu'nun konuşmasını dinledi. Ofluoğlu, etkinliğin ulusal ve uluslararası boyutta genişletilmesi planlarını paylaştı ve Klaus Schmidt'i rahmetle andı.

Prof. Dr. Klaus Schmidt'in mirası

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Prof. Dr. Klaus Schmidt'in Göbeklitepe ve insanlık tarihi üzerindeki etkisini vurguladı. 2014 yılında hayatını kaybeden Schmidt, Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutmuş ve bilim dünyasında derin izler bırakmıştı.

Etkinlik, Prof. Dr. Schmidt'in anısını yaşatmak için düzenlenen bu anlamlı buluşma, katılımcılar ve bölge halkı tarafından büyük takdir topladı.