Çorum'da iki kez evinin yanması nedeniyle 20 yıl önce İzmir'e göç eden Selim Kaya, bu kez İzmir'de yaşanan orman yangınında eviyle birlikte tüm varlıklarını kaybetti. Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve 18 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın, geniş bir alanı etkileyerek pek çok evi ve iş yerini kül etti.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Yangının en yoğun hasar verdiği bölgelerden biri olan Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi'nde, vatandaşlar yanan evlerinden kalan eşyaları temizlemeye başladı. Bazı aileler, kullanılamaz hale gelen evlerinin önünde demledikleri çayı içerek acılarını paylaşıyor. Hasar tespit çalışmaları sürerken, birçok aile yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı.

Selim Kaya'nın acılı hikayesi

Selim Kaya, yangın sırasında inşaat işlerinde çalışıyordu ve evinin yandığını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadı. AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Memleketten yangından kaçtım, burada da yangın beni buldu” diyen Kaya, 1990 ve 1995 yıllarında Çorum’daki evlerinin tamamen yandığını, İzmir’e göç ederek yeni bir hayat kurmaya çalıştığını söyledi. Kaya, “Evimi yeniden yapma imkanım yok. Yaklaşık 50 bin liram da yandı. Evlenmeyi düşünüyordum, her şeyi sıfırdan almıştım, şimdi yeniden dipteyim” dedi.

Resul Sirkeci'nin dramı

Yangında evi yanan bir diğer mağdur ise 35 yıl boyunca aynı evde yaşayan Resul Sirkeci. Yangın sırasında evde olduğunu belirten Sirkeci, “Kahvaltı sonrası bir anda alevlerin evlerimize kadar geldiğini gördük. Hortumla su tuttum ama hiçbir faydası olmadı. Hanımı zorla çıkardık ve ben de kaçtım. 10 dakika içinde her şey bitti” şeklinde konuştu. Sirkeci, telefonlarından kıyafetlerine kadar her şeyin kül olduğunu ifade etti.

Yangının etkileri

15 Ağustos'ta Yamanlar Dağı'nda başlayan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Yangında 16 ev tamamen yanarken, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı ve 3 mahalle tahliye edildi. İzmir'deki yangın felaketi, bölge sakinlerini derinden etkiledi ve büyük bir yardım çağrısı başlatıldı.