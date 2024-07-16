Türkiye, Suriye'deki iç savaş ve diğer ülkelerdeki olumsuz koşullar nedeniyle son yıllarda yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, ülkedeki yabancıların sayısı 4.5 milyona yaklaşırken, Suriyelilerin sayısı da 3 milyonu aştı.

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 449 bin 333 olduğunu duyurdu. Bu rakam, Türkiye'nin toplam nüfusunun yaklaşık %5'ine denk geliyor. Yabancıların büyük çoğunluğunu ise Suriyeliler oluşturuyor. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 109 bin 867 olarak açıklanırken, uluslararası koruma kapsamındaki yabancı sayısı 228 bin 290 olarak kaydedildi. İkamet izni bulunan yabancıların sayısı ise 1 milyon 111 bin 176 olarak belirtildi.

Göç İdaresi'nin açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'deki yabancı sayısına ilişkin verilerin düzenli olarak her hafta kurumun resmi web sitesinden duyurulduğunu belirtti. Ayrıca, kurumun Türk vatandaşlığı verdiğine dair iddiaların asılsız olduğunu ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın sadece yabancıların ülkeye giriş, kalış ve çıkışına ilişkin idari iş ve işlemleri yürüttüğünü vurguladı.

Mobil göç noktalarıyla denetimler artırıldı

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçmenlerin denetimi için 63 ilde kesintisiz olarak Mobil Göç Noktaları'yla çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktalarda, yabancıların kimlik ve izin belgeleri kontrol edilerek, yasal olmayan göçmenlerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin göç politikaları tartışılıyor

Türkiye'nin göç politikaları, ülkedeki yabancı sayısının artmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Bazı kesimler, yabancıların ülkedeki sosyal ve ekonomik dengeleri bozduğunu iddia ederken, diğerleri ise Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri gereği göçmenlere kucak açması gerektiğini savunuyor.