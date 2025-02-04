Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına ise 464 olmak üzere toplam 560 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Başvuru şartları

Adayların, sözlü sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

2024 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türlerinden herhangi birinden en az 65 puan almış olmaları şartı aranıyor. Resmi Gazete’de yayımlandı: Basın İlan Kurumu Temsilciliklerine yeni atamalar!

Başvuru süreci

Başvurular, 5 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecekler.

Sınav süreci

Sözlü sınava çağrılacak adaylar için sınav günü, saati ve yeri, Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi "www.goc.gov.tr" ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecek.

Sözleşmeli personel alımıyla ilgili detaylı bilgilere ve diğer şartlara Resmi Gazete'de yayımlanan ilandan ulaşılabilir.

Adayların, başvuru sürecini ve şartlarını dikkatlice incelemeleri ve belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları önem arz etmektedir.