İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair çıkan iddialara resmi açıklama yaptı. Başkanlık, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığını belirterek, olayın detaylı olarak araştırılacağını duyurdu.

Soruşturma başlatıldı

Açıklamada, "Göç İdaresi verileriyle uyuşmayan bilgiler tespit edilmiş olup, hangi kaynaktan ve ne zaman alındığı belirlenecek geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna doğru bilgi verilebilmesi için titizlikle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.